Барселона вирвала перемогу в Бильбао благодаря голу Ямаля
Подопечные Ханса-Дитера Флика продолжают возглавлять турнирную таблицу в Ла Лиге
около 2 часов назад
В матче 27-го тура испанской Примеры Барселона на выезде минимально обыграла Атлетик Бильбао. Судьбу встречи решил один точный удар во втором тайме.
Начало игры оказалось неудачным для басков — из-за травмы поле покинул Унаи Гомес. Несмотря на это, хозяева сумели забить в конце первой половины встречи, однако гол Иньяки Уильямса был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.
Во втором тайме каталонцы завладели инициативой. На 68-й минуте Ламин Ямаль воспользовался моментом и отправил мяч в сетку ворот, установив окончательный счет — 0:1.
Ла Лига. 27-й тур
Гол: Ямаль, 68
Благодаря этой победе Барселона набрала 67 очков и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. Атлетик с 35 пунктами остается на девятой позиции.
