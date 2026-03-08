Денис Седашев

В матче 27-го тура испанской Примеры Барселона на выезде минимально обыграла Атлетик Бильбао. Судьбу встречи решил один точный удар во втором тайме.

Начало игры оказалось неудачным для басков — из-за травмы поле покинул Унаи Гомес. Несмотря на это, хозяева сумели забить в конце первой половины встречи, однако гол Иньяки Уильямса был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

Во втором тайме каталонцы завладели инициативой. На 68-й минуте Ламин Ямаль воспользовался моментом и отправил мяч в сетку ворот, установив окончательный счет — 0:1.

Ла Лига. 27-й тур

Атлетик — Барселона — 0:1

Гол: Ямаль, 68

Благодаря этой победе Барселона набрала 67 очков и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. Атлетик с 35 пунктами остается на девятой позиции.

