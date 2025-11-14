Германия дожала Люксембург и заставила Словакию побеждать саму себя
Бобчек помог своей команде одержать долгожданную победу, которая гарантировала как минимум плей-офф
около 17 часов назад
В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Германии на выезде уверенно обыграла Люксембург. Героем встречи стал Вольтемаде, который оформил дубль в течение двадцати минут второго тайма, чем обеспечил своей сборной комфортное положение перед последним туром.
Словакия на своём поле одолела Северную Ирландию благодаря драматическому голу Бобчека уже в компенсированное время — на 91-й минуте. Во втором тайме словаки дважды начинали праздновать, но голы Шкриньяра и Стрелеца были отменены арбитром: один из-за офсайда, другой — из-за игры рукой. В конце матча гости остались в меньшинстве после удаления Балларда на 99-й минуте.
Германия набрала 12 очков и перед последним туром опережает Словакию по разнице мячей. Северная Ирландия (6) прекратила борьбу за чемпионат мира-2026.
Чемпионат мира-2026. Европейская квалификация, группа A
Люксембург – Германия 0:2
Голы: Вольтемаде, 49, 69
Люксембург: Морис, Янс, Корац, Карлсон, Бонерт (Де Граса, 46), Тиль (Де Суса, 71), Мартинс (Курчи, 80), Олесен (Эмбало, 80), Баррейро, Синани, Дардари (С. Тиль, 88)
Германия: Бауманн, Раум, Та (Тшау, 79), Антон, Баку, Горецка (Нмеча, 53), Павлович, Гнабри (Шаде, 66), Вирц, Сане (Левелинг, 89), Вольтемаде
Предупреждения: Бонерт (40), Корац (61), Синани (68) – Горецка (31), Та (56)
Словакия – Северная Ирландия 1:0
Гол: Бобчек 90+1
Словакия: Дубравка, Оберт, Дьембер (Бобчек 88), Шкриньяр, Ханчо, Бьеро, Риго (Бенеш 84), Лоботка, Дуриш (Зауэр 69), Стрелец (Боженик 88), Харашлин (Тупта 84).
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Хьюм (Браун 90+7), Баллард, Макконвилл, Макнейр (Мадженнис 73), Девинни, Брэдли, Сэвилл, Лайонс, Прайс, Чарльз (Рид 46, Донли 79)
Предупреждения: Дьембер (73) – Баллард (23), Хьюм (57)
Удаление: Баллард (90+9)
