Сергей Разумовский

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Германии на выезде уверенно обыграла Люксембург. Героем встречи стал Вольтемаде, который оформил дубль в течение двадцати минут второго тайма, чем обеспечил своей сборной комфортное положение перед последним туром.

Словакия на своём поле одолела Северную Ирландию благодаря драматическому голу Бобчека уже в компенсированное время — на 91-й минуте. Во втором тайме словаки дважды начинали праздновать, но голы Шкриньяра и Стрелеца были отменены арбитром: один из-за офсайда, другой — из-за игры рукой. В конце матча гости остались в меньшинстве после удаления Балларда на 99-й минуте.

Германия набрала 12 очков и перед последним туром опережает Словакию по разнице мячей. Северная Ирландия (6) прекратила борьбу за чемпионат мира-2026.

Чемпионат мира-2026. Европейская квалификация, группа A

Люксембург – Германия 0:2

Голы: Вольтемаде, 49, 69

Люксембург: Морис, Янс, Корац, Карлсон, Бонерт (Де Граса, 46), Тиль (Де Суса, 71), Мартинс (Курчи, 80), Олесен (Эмбало, 80), Баррейро, Синани, Дардари (С. Тиль, 88)

Германия: Бауманн, Раум, Та (Тшау, 79), Антон, Баку, Горецка (Нмеча, 53), Павлович, Гнабри (Шаде, 66), Вирц, Сане (Левелинг, 89), Вольтемаде

Предупреждения: Бонерт (40), Корац (61), Синани (68) – Горецка (31), Та (56)

Обзор матча будет доступен на странице события Люксембург – Германия.

Словакия – Северная Ирландия 1:0

Гол: Бобчек 90+1

Словакия: Дубравка, Оберт, Дьембер (Бобчек 88), Шкриньяр, Ханчо, Бьеро, Риго (Бенеш 84), Лоботка, Дуриш (Зауэр 69), Стрелец (Боженик 88), Харашлин (Тупта 84).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Хьюм (Браун 90+7), Баллард, Макконвилл, Макнейр (Мадженнис 73), Девинни, Брэдли, Сэвилл, Лайонс, Прайс, Чарльз (Рид 46, Донли 79)

Предупреждения: Дьембер (73) – Баллард (23), Хьюм (57)

Удаление: Баллард (90+9)

Обзор матча будет доступен на странице события Словакия – Северная Ирландия.