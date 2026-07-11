Сборная Испании выиграла юношеский чемпионат Европы, обыграв Германию
В составе победителей забивали Лопес и Ривас
около 1 часа назадПодписаться в
Юношеская сборная Испании выиграла чемпионат Европы-2026 (U-19), победив в финале Германию.
Испанцы владели преимуществом в первом тайме и открыли счет перед перерывом — отличился Уго Лопес. В начале второй половины встречи Марио Ривас головой замкнул подачу с углового и удвоил преимущество своей команды.
Чемпионат Европы-2026 (U-19). Финал
Испания U-19 – Германия U-19 – 2:0
Голы: Лопес, 44, Ривас, 48
Напомним, в полуфинале турнира сборная Германии выбила Украину (2:1).
Несмотря на вылет: два игрока сборной Украины попали в символическую сборную полуфиналов Евро-2026.
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