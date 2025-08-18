Мюллер дебютировал за Ванкувер Уайткепс
Немецкий форвард вышел на замену, но команда не удержала победу
около 2 часов назад
Томас Мюллер/фото - Getty
Звездный немецкий нападающий Томас Мюллер провёл свой первый матч в составе Ванкувер Уайткепс. Дебют состоялся в поединке МЛС против Хьюстон Динамо, который завершился вничью 1:1.
Мюллер появился на поле на 61-й минуте при счёте 1:0 в пользу его команды. Однако в концовке встречи гости смогли сравнять счёт и вырвать ничью.
Форвард официально присоединился к Ванкуверу менее двух недель назад как свободный агент. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за мюнхенскую Баварию.
После 26 туров Уайткепс занимает третье место в Западной конференции с 46 очками.
США. МЛС
Ванкувер Уайткепс – Хьюстон Динамо 1:1 (Вайт 6 пен – Артур 90+1)