Герой ЧМ зірвав джекпот. Возінья отримав зарплату у 11 разів більше після гучного трансферу
Вратарь-открытие чемпионата мира сорвал банк
около 1 часа назадПодписаться в
После яркого выступления на чемпионате мира вратарь сборной Кабо-Верде Возинья получил шанс, который кардинально изменил его карьеру. Опытный голкипер подписал контракт с чилийским грандом Коло-Коло, а вместе с переходом получил и впечатляющее повышение зарплаты.
По информации FOX Sports, еще недавно Возинья выступал за португальский Шавеш, где зарабатывал всего 4 тысячи евро в месяц. После переезда в Чили его оклад вырос примерно до 45 тысяч евро ежемесячно, то есть более чем в 11 раз.
До чемпионата мира 39-летний вратарь оставался малоизвестным даже среди футбольных болельщиков. Однако на мундиале он стал одним из главных открытий турнира. Возинья сохранил свои ворота «сухими» в матче против Испании, а также ярко проявил себя в поединках с Уругваем, Саудовской Аравией и Аргентиной.
После такого прорыва его связывали с переходом в Интер Майами, но в конечном итоге вратарь выбрал вариант с Коло-Коло.
Хотя зарплата в 45 тысяч евро в месяц не является рекордной по футбольным меркам, для самого Возиньи это стало настоящим прорывом и крупнейшим финансовым успехом в конце профессиональной карьеры.
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