Павел Василенко

После яркого выступления на чемпионате мира вратарь сборной Кабо-Верде Возинья получил шанс, который кардинально изменил его карьеру. Опытный голкипер подписал контракт с чилийским грандом Коло-Коло, а вместе с переходом получил и впечатляющее повышение зарплаты.

По информации FOX Sports, еще недавно Возинья выступал за португальский Шавеш, где зарабатывал всего 4 тысячи евро в месяц. После переезда в Чили его оклад вырос примерно до 45 тысяч евро ежемесячно, то есть более чем в 11 раз.

До чемпионата мира 39-летний вратарь оставался малоизвестным даже среди футбольных болельщиков. Однако на мундиале он стал одним из главных открытий турнира. Возинья сохранил свои ворота «сухими» в матче против Испании, а также ярко проявил себя в поединках с Уругваем, Саудовской Аравией и Аргентиной.

После такого прорыва его связывали с переходом в Интер Майами, но в конечном итоге вратарь выбрал вариант с Коло-Коло.

Хотя зарплата в 45 тысяч евро в месяц не является рекордной по футбольным меркам, для самого Возиньи это стало настоящим прорывом и крупнейшим финансовым успехом в конце профессиональной карьеры.