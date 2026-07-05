Павел Василенко

Футболисты сборной Кабо-Верде вернулись на родину настоящими национальными героями. В воскресенье тысячи болельщиков заполонили аэропорт Прая, чтобы встретить команду, которая на своем дебютном чемпионате мира сенсационно вышла из группы и только в дополнительное время уступила действующему чемпиону мира Аргентине – 2:3.

Игроков ожидало торжественное празднование. Команда проехала улицами столицы в сопровождении восторженных фанатов, а затем встретилась с президентом страны и представителями правительства. Особый символизм празднованию добавило то, что возвращение «Синих акул» совпало с Днем независимости Кабо-Верде.

«Після героїв, які боролися за нашу незалежність, у нас тепер є нові герої – «Синие акулы», – заявил болельщик Эдмилсон Коррейя.

Главный тренер сборной Бубишта подчеркнул, что успех команды не был случайностью. По его словам, Кабо-Верде доказало, что заслужило место на Мундиале благодаря упорной работе и характеру.

Наибольшее внимание болельщиков привлекли автор гола в ворота Аргентины Сидни Лопес Кабрал и вратарь Возинья, который стал одной из главных сенсаций турнира. Во время чемпионата мира голкипер превратился в настоящую звезду социальных сетей, а в день возвращения домой количество его подписчиков в Instagram достигло 26 миллионов.

Министр культуры и спорта Антонио Дуарте подчеркнул, что успех футболистов и тренерского штаба значительно усилил международный авторитет Кабо-Верде и стал предметом гордости для всей страны.