Павел Василенко

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино вписал свое имя в историю чемпионатов мира, став героем четвертьфинального матча против Бельгии. Футболист вышел на замену на 86-й минуте, а уже через две минуты забил победный гол, который принес испанцам победу со счетом 2:1 и путевку в полуфинал.

Благодаря этому Мерино стал первым игроком в истории мундиалей, который дважды подряд забивал решающие мячи в матчах плей-офф после выхода с лавы запасных. Подобный сценарий произошел и в 1/8 финала против Португалии: тогда он появился на поле на 85-й минуте и уже в компенсированное время принес Испании минимальную победу – 1:0.

Теперь команда Луиса де ла Фуэнте готовится к одному из самых ожидаемых матчей турнира. В полуфинале чемпионата мира испанцы встретятся со сборной Франции.