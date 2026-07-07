Павел Василенко

Поражение Португалии от Испании (0:1) в 1/8 финала стало последним матчем Криштиану Роналду на чемпионатах мира и принесло ему нежелательный рекорд.

Этот неудачный результат стал для 41-летнего форварда уже восьмым в финальных турнирах мундиаля. Таким образом, Роналду повторил антирекорд по количеству поражений в истории чемпионатов мира. Ранее по восемь матчей проиграли австралиец Мэттью Леки, мексиканец Антонио Карбахаль, а также представители Южной Кореи Сон Хын Мин и Хон Мен Бё.

В общей сложности за шесть чемпионатов мира капитан сборной Португалии провел 27 матчей, в которых одержал 12 побед, семь раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

На турнире 2026 года Роналду забил три мяча в пяти встречах, однако статистика в другом компоненте оказалась неожиданной. За весь чемпионат он не выполнил ни одного успешного дриблинга.

Примечательно, что по этому показателю даже вратари превзошли португальца. Голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд записал на свой счет три успешных обводки, а бразилец Алиссон Беккер и вратарь Кабо-Верде Возинья – по одной. Лидером турнира по количеству успешных дриблингов стал вингер сборной Испании Ламин Ямаль (17), за ним расположились бразилец Винисиус Жуниор (16) и немец Джамал Мусиала (15).