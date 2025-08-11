Герой первого тура УПЛ: «Верим в положительный результат в матче с Зарей»
Футболист оценил ближайшего соперника
около 1 часа назад
Фото - ФК Кудривка
Полузащитник Кудривки Андрей Сторчоус в интервью сайту «Украинский футбол» поделился ожиданиями от матча второго тура УПЛ с луганской Зарей.
«Заря – очень хорошая команда, с качественным подбором исполнителей. Играют в интересный футбол, с высокими целями.
Мы спокойно готовимся к этой игре, хотим продемонстрировать свой футбол и верим в позитивный результат».
Напомним, что в первом туре УПЛ Кудривка победила Александрию со счетом 3:1, а Сторчоус оформил дубль.
Матч Заря – Кудривка пройдет сегодня. Начало – в 18:00.
