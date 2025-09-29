Педриньо, оформивший дубль в ворота Руха, поделился впечатлениями от победы Шахтера над львовской командой со счетом 4:0. Бразилец рассказал о своих эмоциях после забитых мячей в матче УПЛ.

Полузащитник также отметил вклад Арды Турана, который выбрал правильную тактику для этой игры, и выделил ключевые моменты, которые помогли Шахтеру одержать победу и заработать три очка.