Герой Шахтера высказался о разгроме Руха: «Очень рад забить два мяча»
Педриньо оформил в матче УПЛ дубль
около 9 часов назад
Педриньо, оформивший дубль в ворота Руха, поделился впечатлениями от победы Шахтера над львовской командой со счетом 4:0. Бразилец рассказал о своих эмоциях после забитых мячей в матче УПЛ.
Полузащитник также отметил вклад Арды Турана, который выбрал правильную тактику для этой игры, и выделил ключевые моменты, которые помогли Шахтеру одержать победу и заработать три очка.
«На самом деле, очень рад забить сегодня два мяча, особенно рад за победу команды. Знали, что будет тяжёлая игра, нужно было показать свой футбол. Слава Богу, команда ответила достойно и смогла сыграть отлично, чтобы добиться победы
Думаю, тактически мы сыграли очень хорошо. Арда удачно расставил нас на поле для отличной игры. Мы знали, что будет сложно, в прошлом году вообще сыграли вничью дважды. Сегодня тоже было нелегко, но мы показали хороший футбол, прессинг, отбор мяча и были эффективны в атаке. Думаю, что именно это и привело к победе и сухим воротам.
Считаю, что эта победа очень важна. Она имела замечательное влияние. Мы постоянно совершенствуемся и развиваемся. В других играх мы создавали моменты, сегодня забивали. Это впечатляющая победа для старта в лиге», — сказал Педриньо.
