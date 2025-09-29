Туран отреагировал на разгромную победу Шахтера над Рухом
Команда турецкого тренера забила четыре мяча
около 12 часов назад
В матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги донецкий Шахтёр в гостях разгромил львовский Рух со счётом 4:0 и вышел на вершину турнирной таблицы, сместив с первой позиции киевское Динамо.
Главный тренер «горняков» Арда Туран после финального свистка отметил, что остался полностью доволен игрой своей команды.
«Наша цель – быть идеальными как на поле, так и за его пределами. Так сложилось, что в предыдущих матчах, когда у нас было 35 ударов, мы отмечались одним голом, а в этот раз у нас значительно повысилась эффективность. Мы играем правильно, исповедуем наш футбол, показываем собственный рисунок игры.
Мы делали все правильно. Для меня лучший показатель любой статистики – это контроль игры. Мы контролировали игру как в переходных фазах, так и в построении позиционных атак», – цитирует турецкого специалиста прессслужба донецкого клуба.
