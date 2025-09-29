В матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги донецкий Шахтёр в гостях разгромил львовский Рух со счётом 4:0 и вышел на вершину турнирной таблицы, сместив с первой позиции киевское Динамо.

Главный тренер «горняков» Арда Туран после финального свистка отметил, что остался полностью доволен игрой своей команды.