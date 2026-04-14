Владимир Кириченко

Бавария и Барселона всерьез рассматривают возможность приобретения португальского вингера Милана Рафаэля Леау. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, уход 26-летнего португальца за 80 млн евро может стать реальностью, так как отношения игрока с болельщиками «россонери» в последние месяцы ухудшились.

Уход Леау возможен, даже несмотря на наличие в контракте пункта о сумме отступных в €175 млн.

Одним из вариантов для игрока может стать Манчестер Юнайтед в английской Премьер-лиге, также есть интерес со стороны саудовских команд.

Леау выступает за Милан с августа 2019 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В этом сезоне форвард в 26 матчах забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Леау в €65 млн.

Ранее сообщалось, что Милан намерен подписать новое соглашение с португальцем.