Милан победил Интер в дерби и вернул интригу в борьбе за титул
Единственный гол в матче забил Первис Эступиньян
около 1 часа назад
В центральном матче 28-го тура итальянской Серии А Милан обыграл Интер.
Судьбу встречи решил единственный гол в первом тайме — на 35-й минуте отличился Первис Эступиньян. После перерыва Интер владел полным преимуществом и создавал моменты для взятия ворот, однако россонери сумели удержать победный результат.
Серия А. 28-й тур
Гол: Эступиньян, 35
Несмотря на поражение, Интер остается лидером чемпионата с 67 очками. Милан занимает вторую строчку, сократив отставание от принципиального соперника до 7 баллов.
