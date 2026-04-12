Милан сенсационно с разгромным счётом уступил Удинезе
Команда Аллегри проиграла три из последних четырёх матчей в Серии А
около 3 часов назад
Милан в матче 32-го тура итальянской Серии А на домашней арене проиграл Удинезе со счетом 0:3.
Защитник хозяев поля Давид Бартезаги отправил мяч в ворота своей команды на 26-й минуте. На 37-й минуте полузащитник фриульцев Юрген Эккеленкамп увеличил преимущество Удинезе. Во втором тайме на 71-й минуте полузащитник гостей Артьюр Атта сделал счет разгромным.
На данный момент Удинезе занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 43 набранных очка в 32 матчах. Милан с 63 баллами располагается на третьей позиции.
Команда Массимилиано Аллегри оказалась в небольшой кризисе, проиграв три из последних четырех встреч.
Серия А. 32-й тур
Милан – Удинезе 0:3
Голы: Бартезаги, 26 (в свои ворота), 26, Эккеленкамп, 37, Атта, 71
Поделиться