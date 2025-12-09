Главный тренер Аталанты Раффаэле Палладино настроен на идеальную игру своей команды в матче Лиги чемпионов против Челси, где его ждет встреча со старым другом Энцо Мареской. Поединок состоится в Бергамо во вторник в 22:00.

Тренер подчеркнул, что команда должна проявить максимум концентрации и восстановить энтузиазм после нескольких неудачных месяцев.