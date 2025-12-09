Главный тренер Аталанты: «Я хочу увидеть идеальную игру против Челси»
Палладино поделился ожиданиями от предстоящего матча
около 1 часа назад
Главный тренер Аталанты Раффаэле Палладино настроен на идеальную игру своей команды в матче Лиги чемпионов против Челси, где его ждет встреча со старым другом Энцо Мареской. Поединок состоится в Бергамо во вторник в 22:00.
Тренер подчеркнул, что команда должна проявить максимум концентрации и восстановить энтузиазм после нескольких неудачных месяцев.
«Я говорил с ребятами, которые были очень разочарованы тем, как прошла та игра. Мы не хотим повторять такую игру, и у нас будет возможность доказать свою способность против Челси, сражаться за каждый мяч.
Мы хотим достичь точки, когда такая же интенсивность будет во всех соревнованиях. Чтобы достичь больших целей, нам нужно, чтобы каждый сосредоточился и внес свой вклад.
Посмотрим, у меня много вариантов в атаке, но главное, чтобы команда сыграла идеально. Не терпится выйти на поле».
