Лондонский Челси понес серьезную потерю перед важным матчем Лиги чемпионов против Аталанты.

Главного плеймейкера команды 23-летнего Коула Палмера не включили в заявку на поединок, и он остался восстанавливаться в Англии. Причиной стало мышечное повреждение, которое футболист почувствовал после последней игры против Борнмута. Хотя травма не считается серьезной, медицинский штаб клуба не рекомендовал Энцо Мареске использовать Палмера в интенсивной встрече против итальянцев.

Руководство клуба решило перестраховаться, чтобы избежать риска усугубления травмы и возможного длительного отсутствия лидера команды. Тренерский штаб рассчитывает, что это позволит полузащитнику вернуться в состав уже в следующем матче Премьер-лиги.

Встреча 6 тура Лиги чемпионов Аталанта – Челси состоится 9 декабря в 22:00. Ранее Челси определился с будущим Мудрика в клубе.