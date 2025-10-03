Ноттингем Форест на своем поле уступил датскому Мидтьюлланну со счетом 2:3 во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Для главного тренера Анге Постекоглу этот матч стал шестым у руля английской команды, но добиться победы он так и не сумел: на его счету четыре поражения и две ничьих.

Таким образом, австралиец повторил антирекорд почти вековой давности. В последний раз подобная серия случалась в августе–сентябре 1925 года, когда наставник Джон Бейнс не выиграл ни одного из первых семи матчей с Ноттингем Форестом.

Напомним, Постекоглу возглавил клуб в начале сентября.