Главный тренер команды Зинченко повторил антирекорд Ноттингем Форест
Австралийский специалист не одержал ни одной победы
около 1 часа назад
Анже Постекоглу/фото: Ноттингем Форест
Ноттингем Форест на своем поле уступил датскому Мидтьюлланну со счетом 2:3 во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Для главного тренера Анге Постекоглу этот матч стал шестым у руля английской команды, но добиться победы он так и не сумел: на его счету четыре поражения и две ничьих.
Таким образом, австралиец повторил антирекорд почти вековой давности. В последний раз подобная серия случалась в августе–сентябре 1925 года, когда наставник Джон Бейнс не выиграл ни одного из первых семи матчей с Ноттингем Форестом.
Напомним, Постекоглу возглавил клуб в начале сентября.