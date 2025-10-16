Следующим летом мадридский Реал, вероятно, попрощается с одним из самых известных своих защитников. Как сообщает Bild, Антонио Рюдигер может покинуть клуб как свободный агент после завершения сезона 2025/2026.

По данным источника, главный тренер Реала Хаби Алонсо не видит немецкого футболиста в своих дальнейших планах. Специалист считает, что Рюдигер действует нестабильно и слишком часто страдает от травм. Алонсо предпочитает пару центральных защитников Эдер Милитао – Дин Хейсен.

Кроме спортивных причин, в клубе учитывают и финансовый аспект. Зарплата Рюдигера является одной из самых высоких в команде, поэтому руководство считает нецелесообразным удерживать игрока с таким окладом в роли запасного.

В настоящее время Антонио Рюдигер продолжает восстановление после травмы. Ожидается, что он вернется к игре в декабре.

