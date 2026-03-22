Гол Козика принёс Колосу три очка в матче против Вереса
Единственный мяч был забит во втором тайме
Колос одержал минимальную выездную победу над Вересом в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
Первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля, однако завершился без забитых голов. Во второй половине встречи гости перехватили инициативу. Судьбу поединка решил гол Эдуарда Козика в конце матча.
УПЛ. 21-й тур
Гол: Козик, 83
Благодаря этой победе Колос набрал 32 очка и закрепился на седьмом месте в УПЛ. Верес с 22 баллами остается на 11-й строке.
ЛНЗ победил Рух и стал лидером Премьер-лиги.
