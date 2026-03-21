ЛНЗ победил Рух и стал лидером Премьер-лиги
В составе победителей забивали Пасич и Кравчук
около 2 часов назад
ЛНЗ одержал выездную победу над Рухом в 21-м туре УПЛ.
Хозяева открыли счёт в конце первого тайма усилиями Виталия Романа. После перерыва Геннадий Пасич восстановил равновесие, а в конце встречи Данил Кравчук забил победный мяч для черкасского клуба.
УПЛ. 21-й тур
Голы: Роман, 45+2 – Пасич, 63, Кравчук, 82
Благодаря этому результату ЛНЗ набрал 47 очков и возглавил турнирную таблицу, сравнявшись с Шахтером (у донецкого клуба игра в запасе). Рух потерпел пятое поражение подряд и с 19 баллами остался на 14-м месте.
