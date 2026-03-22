Денис Седашов

ПСЖ одержал разгромную выездную победу над Ниццей в матче 27-го тура французской Лиги 1.

Парижане открыли счет в конце первого тайма благодаря реализованному пенальти Нуну Мендеша. В начале второй половины встречи Дезире Дуэ удвоил преимущество гостей. Далее Ницца осталась в меньшинстве — красную карточку получил Юссуф Ндайшим, а ПСЖ забил еще два мяча.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и провел на поле весь матч.

Лига 1. 27-й тур

Ницца – ПСЖ – 0:4

Голы: Мендеш, 42, пен., Дуэ, 49, Фернандес, 81, Заир-Эмери, 85

Удаление: Ндайшими, 61

Благодаря этой победе ПСЖ набрал 60 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. Ницца с 27 баллами остается на 15-й позиции.

