ПСЖ с Забарным разгромил Ниццу и возглавил Лигу 1
Украинский защитник провел на поле весь матч
около 1 часа назад
ПСЖ одержал разгромную выездную победу над Ниццей в матче 27-го тура французской Лиги 1.
Парижане открыли счет в конце первого тайма благодаря реализованному пенальти Нуну Мендеша. В начале второй половины встречи Дезире Дуэ удвоил преимущество гостей. Далее Ницца осталась в меньшинстве — красную карточку получил Юссуф Ндайшим, а ПСЖ забил еще два мяча.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и провел на поле весь матч.
Лига 1. 27-й тур
Голы: Мендеш, 42, пен., Дуэ, 49, Фернандес, 81, Заир-Эмери, 85
Удаление: Ндайшими, 61
Благодаря этой победе ПСЖ набрал 60 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. Ницца с 27 баллами остается на 15-й позиции.
Поделиться