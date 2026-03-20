Гол Мактоминея принёс Наполи победу в матче против Кальяри
Подопечные Антонио Конте забили на второй минуте
8 минут назад
Наполи одержал минимальную победу над Кальяри в матче 30-го тура итальянской Серии А. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу подопечных Антонио Конте.
Единственный гол в начале встречи забил Скотт Мактоминей.
Серия А. 30-й тур
Гол: Мактоминей, 2
Благодаря этой победе Наполи набрал 62 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. Кальяри с 30 баллами остался на 15-й позиции.
Форвардом сборной Украины интересуется Дженоа.
