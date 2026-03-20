Нападающим сборной Украины заинтересуется Дженоа
Артем Довбик может сменить клубную прописку
8 минут назад
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик может сменить клубную прописку в рамках итальянской Серии А. Услугами 28-летнего форварда интересуется Дженоа, сообщает Goal News 24.
Главный тренер генуэзцев Даниеле Де Росси лично инициирует переход игрока. Специалист хорошо знаком с возможностями украинца, поскольку именно он приглашал Довбика в Рому во время работы в римском клубе. В настоящее время рассматривается вариант аренды с правом выкупа.
Рома Довбика в экстратайме настоящего триллера уступила Болонье и вылетела из Лиги Европы.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04