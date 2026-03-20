Аргентина определилась, с кем выйдет на поле в дату отмененной Финалиссимы
Аргентинцы проведут товарищеский матч против Мавритании
около 2 часов назад
Сборная Аргентины проведет товарищеский матч против Мавритании. Поединок состоится в Буэнос-Айресе на стадионе Бомбонера, сообщает пресс-служба национальной команды.
Эта игра заменит отменённую Финалиссиму между Аргентиной и Испанией. Ранее УЕФА сообщил об отмене встречи чемпионов мира и Европы, которая должна была состояться в тот же день в Катаре, из соображений безопасности.
Стороны не смогли согласовать новую дату и место проведения официального турнира, поэтому аргентинцы выбрали вариант с товарищеским спаррингом.
