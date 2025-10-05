Гол Мбаппе не позволил ПСЖ одержать победу, Забарный вышел на замену
Парижская команда упустила два очка
19 минут назад
Фото - Getty Images
Состоялся матч седьмого тура Лиги 1, в котором Лилль принимал ПСЖ. Стреча завершилась вничью со счетом 1:1.
На 66-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Нуну Мендеша. Лилль отыгрался в конце матча. На 85-й минуте отличился брат Килиана Мбаппе – Этан Мбаппе.
Украинский защитник парижан Илья Забарный вышел на замену на 68-й минуте.
Лилль занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 11 очков. ПСЖ остался на первой позиции с 16 баллами.
Лига 1, 7-й тур
Лилль – ПСЖ – 1:1
Голы: Мбаппе, 85 – Мендеш, 66.