В воскресенье, 5 октября, в седьмом туре чемпионата Франции состоится матч между Лиллем и ПСЖ, который пройдет на стадионе Пьер-Моруа.

Как сообщает французское издание Le Parisien, главный тренер парижской команды Луис Энрике намерен включить украинского защитника Илью Забарного в стартовый состав. Он выйдет в центре обороны вместе с Лукасом Бералдо.

В этом сезоне 23-летний футболист провел за ПСЖ семь встреч и один раз отметился результативным ударом, забив в матче чемпионата против Осера (2:0).

Начало поединка с Лиллем запланировано на 21:45 по киевскому времени. Парижане продолжают возглавлять турнирную таблицу Лиги 1 и уверенно стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов, выиграв оба первых матча.

