Забарный лаконично отреагировал на победу над Барселоной: «Работа выполнена!»
Украинский защитник провел на поле весь поединок
около 3 часов назад
ПСЖ в ярком и напряженном матче одержал победу над каталонской Барселоной во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, завершив встречу со счетом 2:1.
Защитник сборной Украины Илья Забарный, выступающий за парижский клуб, после финального свистка кратко высказался о результате, опубликовав лаконичное сообщение в Instagram.
«Работа выполнена! Фокусируемся на следующем матче. Вперед, Париж», — написал Илья, прикрепив несколько снимков с матча против каталонского клуба.
В сезоне 2025/26 годов Забарный уже провел семь официальных матчей за ПСЖ и отметился одним забитым мячом. Напомним, украинский футболист перешел в лагерь парижан из английского Борнмута за 63 миллиона евро без учета возможных бонусов, по данным Transfermarkt.