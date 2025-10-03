В Англии оценили игру Забарного в матче против Барселоны в Лиге чемпионов
Британский портал GiveMeSport высоко оценил игру Ильи
около 3 часов назад
1 октября состоялся главный матч тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором на Олимпийском стадионе в Барселоне встретились Барселона и ПСЖ.
В напряженной борьбе победу одержала французская команда, обыграв хозяев со счетом 2:1.
Украинский защитник Илья Забарный провел на поле все 90 минут, а его игра произвела сильное впечатление на британское издание GiveMeSport.
«В первом тайме Забарный героически выбил мяч с линии ворот и продемонстрировал очень хорошую игру в обороне. Даже когда ему приходилось выходить на поле и защищаться против Рэшфорда, Илья хорошо справлялся и редко проигрывал», – говорится в материале портала.
В сезоне 2025/26 годов Забарный уже принял участие в семи официальных поединках за парижан, отметившись одним забитым мячом.