Гол Мбаппе с пенальти принес победу Реалу в матче с Осасуной
Судьбу поединка решил один мяч
14 минут назад
Фото - ФК Реал
В матче первого тура Ла Лиги мадридский Реал на своем поле принимал Осасуну. Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Первый тайм команды провели без забитых мячей. В начале второго тайма форвард Реала Килиан Мбаппе заработал пенальти. Лучший бомбардир мадридской команды прошлого сезона уверенно реализовал 11-метровый.
На 68-й минуте Франко Мастантуоно дебютировал за Реал. Воспитанник Ривер Плейт заменил Браима Диаса.
В компенсированное время защитник Осасуны Абель Бретонес получил красную карточку, но счет остался неизменным. Реал победил 1:0, начав сезон с трех очков.
Ла Лига, 1-й тур
Реал – Осасуна – 1:0
Гол: Мбаппе, 51 (пен).
