Сегодня, 19 августа, мадридский Реал стартует в новом сезоне чемпионата Испании и на своем поле команда примет Осасуну.

Главный тренер Хаби Алонсо решил доверить место в воротах Тибо Куртуа, а Андрей Лунин начнет встречу на скамейке запасных. В атакующей линии ожидается трио: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Браим Диас, об этом сообщило Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что Алонсо дал понять Лунину, что его роль в команде останется неизменной, и полноценное игровое время он будет получать исключительно в матчах Кубка Испании.

Стоит отметить, что Реал получил официальное предложение по Лунину от Фенербахче.