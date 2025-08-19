Хаби Алонсо определился с основным вратарем Реала на матч с Осасуной
В первом туре чемпионата сыграет Тибо Куртуа
около 1 часа назад
Андрей Лунин/фото: Реал
Сегодня, 19 августа, мадридский Реал стартует в новом сезоне чемпионата Испании и на своем поле команда примет Осасуну.
Главный тренер Хаби Алонсо решил доверить место в воротах Тибо Куртуа, а Андрей Лунин начнет встречу на скамейке запасных. В атакующей линии ожидается трио: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Браим Диас, об этом сообщило Yahoo Sports.
Ранее сообщалось, что Алонсо дал понять Лунину, что его роль в команде останется неизменной, и полноценное игровое время он будет получать исключительно в матчах Кубка Испании.
Стоит отметить, что Реал получил официальное предложение по Лунину от Фенербахче.