Французский полузащитник Реала Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

Интерес к хавбеку проявляет Манчестер Юнайтед, руководство которого готово выделить около 80 миллионов евро на его трансфер. Инициативу поддерживает главный тренер команды Рубен Аморим.

Камавинга стал игроком мадридского клуба в 2021 году, а его контракт с Реалом рассчитан до конца сезона 2028/29.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед возмущен судейскими решениями в сторону Арсенала.