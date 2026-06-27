Павел Василенко

Иран оставил неожиданное сообщение в раздевалке после последнего матча: Сиэтл, спасибо за гостеприимство

Иран, которому нужна сложная комбинация результатов, чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира после ничьей с Египтом, повторил жест, который наблюдался после матча против Бельгии, оставив письмо в раздевалке.

В обращении персидская команда поблагодарила Сиэтл за гостеприимство и решительно призвала к честной игре, подчеркнув, что «честь превыше победы». Этот жест прозвучал на фоне критики в адрес ФИФА и Соединенных Штатов относительно логистических препятствий, с которыми столкнулась команда.

«Мы приехали из Ирана. Мы приехали из страны, которая тысячи лет ценила честь выше победы. Для нас футбол – это не просто соревнование за результат. Это испытание характера. Очки можно зарабатывать разными способами, но уважение – нет. Команда может двигаться вперед, но только благодаря справедливости и чести можно гордо стоять перед историей. Фейр-плей – это не просто строка в правилах футбола, это душа игры. Сиэтл, спасибо за ваше гостеприимство. И спасибо всем иранцам, которые отдали свои сердца, свои голоса и всю свою сущность за Иран», – говорится в сообщении.

Напомним, что Иран был очень близок к квалификации против Египта, но гол Халилзаде в компенсированное время был отменен системой VAR из-за минимального офсайда.

Иран на данный момент занимает шестое место среди команд, занимающих третьи места, имея три очка и нулевую разницу мячей, что означает, что на данный момент им гарантирован выход дальше. Однако их судьба зависит от результатов матчей в группах J, K и L – Алжир, ДР Конго и Хорватия все еще могут обойти иранцев.