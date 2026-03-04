Трамп – об участии Ирана в ЧМ-2026 по футболу: «Мне действительно все равно»
Президент США продолжает гнуть свою линию
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное отсутствие Ирана на чемпионате мира-2026 по футболу на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Цитирует Трампа USA Today.
«Мне действительно все равно. Думаю, Иран потерпел очень серьезное поражение. Они еле держатся».
В субботу, 28 февраля, США вместе с Израилем начали наносить удары по Ирану. Военная кампания привела к гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и десятков высокопоставленных лиц.
Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
Иран должен сыграть с Новой Зеландией в Лос-Анджелесе 15 июня, с Бельгией в Лос-Анджелесе 21 июня и с Египтом в Сиэтле 26 июня.
