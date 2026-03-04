Замена для Левандовского: Барселона готовит трансфер звезды Ньюкасла
Каталонский клуб планирует подписать Ника Вольтемаде
около 6 часов назад
Нападающий Ньюкасла и сборной Германии Ник Вольтемаде стал приоритетной целью каталонской Барселоны. По информации издания Football365, в услугах 24-летнего форварда лично заинтересован главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик.
Немецкий специалист уже дал поручение спортивному директору клуба Деку начать работу над трансфером, который планируют оформить в летнее окно.
Потенциальная сделка может обойтись Барселоне в сумму от 70 до 90 миллионов евро. Флик рассматривает Вольтемаде как прямую замену Роберту Левандовскому.
Двойной удар по обороне Барселоны: лидеры защиты выбыли из-за травм.