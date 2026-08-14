Гол Сикана помог Андерлехту против ПАОК в Лиге Европы
Команды забили пять мячей на двоих
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В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы бельгийский Андерлехт на своем поле победил греческий ПАОК со счетом 3:2.
Третий мяч для Андерлехта в этом поединке забил украинский форвард Данило Сикан на 55-й минуте. Для него это уже третий гол в квалификации ЛЕ в этом сезоне.
Ассистом в составе ПАОК отметился экс-игрок харьковского Металлиста и донецкого Шахтера Тайсон, отдав голевую передачу на Андрея Живковича.
В четвертом раунде квалификации Лиги Европы Андерлехт сыграет против казахстанского Кайрата.
Лига Европы, 3-й раунд отбора
Ответный матч
Андерлехт – ПАОК – 3:2
Голы: Петро, 19, Амброс, 47, Сикан, 55 – Живкович, 34, Еремеев, 88 (пен).
Первый матч – 1:0