Павел Василенко

Украинский нападающий Данило Сикан продолжает результативно выступать за бельгийский Андерлехт. В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против казахстанского Кайрата форвард отметился голом.

До гола Сикана Андерлехт уже дважды поразил ворота соперника. Сначала Оксанен неудачно сыграл возле своих ворот и направил мяч в сетку, после чего Амброс удвоил преимущество хозяев.

Для 25-летнего украинца этот результативный удар стал четвертым в нынешнем еврокубковом сезоне. До этого в текущем розыгрыше Сикан провел четыре матча и записал на свой счет три гола.

Второй матч между бельгийской и казахстанской командами состоится 27 августа на стадионе Андерлехта.

Лига Европы, 4-й раунд отбора

Кайрат (Казахстан) – Андерлехт (Бельгия) – 0:3

Голы: Оксанен, 2 (автогол), Амброс, 24, Сикан, 45+1.