14 сентября в рамках четвертого тура Ла Лиги пройдет матч между Барселоной и Валенсией.

Однако перед игрой у каталонцев возникли трудности с выбором арены, так как Камп Ноу закрыт на реконструкцию. В итоге клуб решил провести встречу на Estadi Johan Cruyff, рассчитанном лишь на шесть тысяч зрителей.

Такое решение вызвало недовольство части команд чемпионата Испании, поскольку оно противоречит регламенту, ведь клубы высшего дивизиона обязаны проводить домашние матчи на стадионах с минимальной вместимостью 15 тысяч человек.

Ла Лига уже сообщила Барселоне, что может засчитать техническое поражение, если команда Ханса-Дитера Флика выйдет на поле арены, которая не соответствует требованиям. Ни Барселона, ни Валенсия пока что не дали официальных комментариев по этому поводу, сообщило Рrzeglad Sportowy.

Ранее сообщалось, что матч Ла Лиги перенесли в Майами.