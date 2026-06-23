Месси стал абсолютной легендой ЧМ, установив четыре рекорда после матча с Австрией
Аргентинец переписал историю мундиаля
около 1 часа назадПодписаться в
Лионель Месси вчера, за два дня до своего 39-летия, установил четыре рекорда в матче против Австрии, которые сразу же были занесены в Книгу рекордов Гиннеса.
В победе Аргентины (2:0) Месси забил оба гола, установив новые рекорды чемпионата мира.
Легендарный форвард вывел Аргентину вперед на 38-й минуте благодаря результативной передаче Факундо Медины, и это был его 17-й гол на чемпионате мира, благодаря которому он обошел Мирослава Клозе в списке лучших игроков всех времен.
На пятой минуте компенсированного времени во втором тайме Лионель забил свой 18-й гол на чемпионатах мира.
Книга рекордов Гиннеса официально зафиксировала, что Месси установил четыре новых мировых рекорда.
С 18 голами он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, сыграл больше всего матчей (28), одержал больше всего побед (18) и провел больше всего минут на поле на чемпионате мира (2489).