Павел Василенко

Лионель Месси вчера, за два дня до своего 39-летия, установил четыре рекорда в матче против Австрии, которые сразу же были занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

В победе Аргентины (2:0) Месси забил оба гола, установив новые рекорды чемпионата мира.

Легендарный форвард вывел Аргентину вперед на 38-й минуте благодаря результативной передаче Факундо Медины, и это был его 17-й гол на чемпионате мира, благодаря которому он обошел Мирослава Клозе в списке лучших игроков всех времен.

На пятой минуте компенсированного времени во втором тайме Лионель забил свой 18-й гол на чемпионатах мира.

Книга рекордов Гиннеса официально зафиксировала, что Месси установил четыре новых мировых рекорда.

С 18 голами он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, сыграл больше всего матчей (28), одержал больше всего побед (18) и провел больше всего минут на поле на чемпионате мира (2489).