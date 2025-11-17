Звездный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал инцидент, который произошел во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Италии. В этой встрече норвежцы одержали убедительную победу 4:1 и гарантировали себе участие в финальной части мирового первенства.

Во время игры Холанд поссорился с итальянским защитником Джанлукой Манчини. После финального свистка нападающий рассказал детали ссоры и неожиданную причину конфликта.