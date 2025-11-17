Голанд: «Манчини начал трогать меня за ягодицы, я разозлился»
Форвард Норвегии рассказал, что произошло во время игры с Италией
около 2 часов назад
Звездный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал инцидент, который произошел во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Италии. В этой встрече норвежцы одержали убедительную победу 4:1 и гарантировали себе участие в финальной части мирового первенства.
Во время игры Холанд поссорился с итальянским защитником Джанлукой Манчини. После финального свистка нападающий рассказал детали ссоры и неожиданную причину конфликта.
При счете 1:1 он начал трогать меня за ягодицы, и я подумал: что ты делаешь.
Тогда я немного рассердился и сказал ему: большое спасибо за мотивацию, поехали, черт возьми.
Потом я забил два гола, мы выиграли 4:1, так что это здорово. Большое ему спасибо, – передает слова Холанда TV2 Sport.
