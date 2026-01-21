Главный тренер ПСЖ Луис Энрике эмоционально высказался после поражения от Спортинга со счетом 1:2 в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Мы проиграли, потому что они забили два гола, а наша команда только один.

Это был наш лучший выездной матч. Я горжусь игроками. Я уверен, что с таким настроем мы продвинемся очень далеко.

Результат разочаровывает, это больно. На протяжении всего матча я видел на поле только одну команду. Мы были сильнее соперника, хотя они тоже провели очень хороший матч.

Это разочаровывает, потому что это несправедливо. Сейчас сложно говорить о футболе. Чертов футбол, — передает слова Энрике RMC Sport.