Вратарь донецкого Шахтера Кирилл Фесюн прокомментировал победу команды над Шемрок Роверс (2:1) в Лиге конференций и поделился впечатлениями о том, как воспринял внезапную травму Ризника перед матчем с ирландским клубом.

Фесюн отметил праздничную атмосферу в раздевалке после игры и подчеркнул, что у команды есть все шансы выйти в 1/8 финала турнира.

«Всегда трудно играть с такими командами – ирландскими, английскими, шотландскими, ведь это соперники с боевыми качествами, хорошо подготовленные атлетически. Поэтому очень сложно играть, к тому же была непростая погода – сильный ветер вносил определенные коррективы в игру. Травма Дмитрия Ризника на разминке? Мы должны быть готовы всегда, даже если ты не играешь, должен готовиться. Да, произошла неприятная потеря Дмитрия, который почувствовал боль — я сразу на несколько секунд был растерян, а потом все спокойно. Если мы работаем, готовимся, то все хорошо. В раздевалке праздничное настроение. Потому что это, прежде всего, победа, три очка. Да, возможно, где-то качество игры нужно лучше, но я считаю, что просто погода внесла свои коррективы. Но три очка – это три очка. Поэтому мы очень рады! Тренер сказал, что мы на правильном пути. И все, в принципе. Мы работаем, и я уверен, что выйдем в 1/8 финала Лиги конференций», — приводит слова Фесюна пресс-служба клуба. ``` ```

Шахтер одержал вторую победу подряд на основном этапе Лиги конференций и с девятью очками в активе поднялся в топ-4 команд турнира.