Голландский клуб заинтересовался нападающим Шахтера
Лассіна Траоре может продолжить карьеру в Твенте
около 1 часа назад
Лассіна Траоре/фото: Шахтер
Нападающий донецкого Шахтёра Лассина Траоре может продолжить карьеру в нидерландском Твенте.
По данным Виллема Лейгрейва, спортивный директор клуба Эрик Тен Хаг видит в африканском форварде перспективное усиление линии атаки.
Ранее Траоре рассматривался для перехода в бельгийский Антверпен, но сделка сорвалась из-за того, что руководство Шахтёра в последний момент пересмотрело условия потенциального трансфера.
Ранее Шахтёр официально продлил контракт со своим воспитанником.