Бывший защитник Шахтера Александр Кучер в интервью сайту «Украинский футбол» поделился ожиданиями от матча основного этапа Лиги конференций между «горняками» и исландским Брейдабликом.

«Шахтер является фаворитом в матче против Брейдаблика. Во-первых, исландская команда плохо играет выездные матчи в еврокубках. В квалификации Лиги чемпионов они разгромно проиграли польскому Леху (1:7), в Лиге конференций не так давно швейцарской Лозанне (0:3).

Во-вторых, почему я считаю Шахтер фаворитом, мы же с вами прекрасно понимаем, что по подбору, уровню футболистов донецкая команда куда сильнее своих оппонентов, что и должна доказать на футбольном поле. Главное, избежать недооценки соперника и все будет хорошо».