Голы Винисиуса Жуниора и Мбаппе принесли Реалу победу над Вильярреалом
Команды забили четыре мяча на двоих
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
В матче восьмого тура Ла Лиги Реал на своем стадионе принимал Вильярреал. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1.
В составе Реала дубль оформил бразилец Винисиус Жуниор, а еще один мяч забил французский форвард Килиан Мбаппе.
Вильярреал с 77-й минуты играл в меньшинстве после удаления Сантьяго Моуриньо.
Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин весь матч провел в запасе.
Реал занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко, Вильярреал – третий с 16 баллами.
Ла Лига, 8-й тур
Реал – Вильярреал – 3:1
Голы: Винисиус Жуниор, 47, 69 (пенальти), Мбаппе, 81 – Микаутадзе, 73.