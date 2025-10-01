Павел Василенко

Тибо Куртуа вошел в историю мадридского Реала, сделав результативную передачу в матче Лиги чемпионов против Кайрата из Алматы. Во вторник «Королевский клуб» одержал разгромную победу на выезде со счетом 5:0.

33-летний бельгийский голкипер не только совершил несколько ключевых сейвов, но и стал вторым вратарем в истории клуба, который отметился ассистом в Лиге чемпионов. Предыдущим был Сантьяго Канисарес в 1997 году.

На 52-й минуте Куртуа начал голевую комбинацию, отправив длинный пас Килиану Мбаппе, который обыграл защитника и вратаря соперника и забил мяч в сетку.

Эта победа стала для Реала второй на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2025/26. В предыдущем матче «Королевский клуб» победил Марсель со счетом 2:1.