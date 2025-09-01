Испанский Вильярреал официально объявил о трансфере нападающего сборной Грузии Жоржа Микаутадзе из Лиона. Контракт с 24-летним форвардом рассчитан до 2031 года.

Лион сообщил, что сумма сделки составила 31 миллион евро плюс 5 миллионов бонусами. Также французский клуб сохранит за собой 10% от следующей перепродажи игрока.

Микаутадзе присоединился к Лиону в 2024 году. В прошлом сезоне он провел 34 матча в чемпионате Франции, где забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

В сезоне 2025/2026 Вильярреал будет представлять Испанию в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Вильярреал активно интересовался украинским форвардом Ромы Артемом Довбиком.