Главный тренер Реала Хаби Алонсо может принять неожиданное решение после разгромного поражения своей команды от Атлетико со счетом 2:5.

По данным испанского издания Don Balon, в клубе растет тревога по поводу заметного спада в игре Тибо Куртуа. Его последние выступления вызывают сомнения как у руководства, так и у партнеров по команде, что ставит под вопрос его статус основного вратаря.

Источник сообщает, что Алонсо рассматривает вариант замены голкипера, и шанс занять место в стартовом составе может получить украинец Андрей Лунин.

В нынешнем сезоне 26-летний Лунин пока не появлялся на поле в официальных матчах, а его контракт с мадридским клубом действует до 30 июня 2030 года.

Уже 4 октября Реал под руководством Алонсо примет на своем поле Вильярреал в рамках Ла Лиги. После семи туров сливочные занимают первое место в чемпионате, набрав 18 очков.