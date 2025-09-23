Сергей Стаднюк

В шестом туре испанской Ла Лиги Вильярреал на выезде обыграл Севилью.

Гости сумели открыть счет еще в первом тайме. Отличился Олувасейи. Андалусийцы долго искали путь к воротам соперника и сравняли счет только после перерыва, когда на 51-й минуте Соу точным ударом вернул интригу в игру.

Однако «желтая субмарина» продемонстрировала характер и сумела вырвать победу под занавес встречи. На 86-й минуте бывший игрок Шахтера Манор Соломон реализовал свой момент и установил окончательный счет.

К вашему вниманию обзор матча.

Вильярреал набрал 13 очков в турнирной таблице и догнал Барселону. Правда, у каталонцев есть матч в запасе. Севилья (7) осталась седьмой.

Ла Лига, шестой тур

Севилья – Вильярреал 1:2

Голы: Соу, 51 – Олувасейи, 17, Соломон, 86

Севилья: Влаходимос, Салас, Кастрин (Ньянзу 54), Аспиликуэта, Суасо, Санчес (Кармона 71), Соу, Гудель (Менди 71), Янузай (Варгас 59), Адамс, Эджуке (Санчес 55)

Вильярреал: Тенас, Кардона (Соломон 84), Моуриньо, Марин, Вейга, Комесанья (Педраса 29), Гуе, Парехо (Партей 84), Молейро (Микаутадзе 69), Олувасейи (Пепе 69), Бьюкенен

Предупреждения: Гудель, Осо – Гуе, Педраса, Марин