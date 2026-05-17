Денис Седашов

В выездном поединке 29-го тура Украинской Премьер-лиги киевская Оболонь победила ковальский Колос.

Пивовары обеспечили себе результат еще в первой половине встречи — на 4-й минуте счет открыл Роман Волохатый, а затем преимущество киевлян удвоил защитник Александр Жовтенко, который первым сориентировался в штрафной площади после розыгрыша стандарта.

Во втором тайме игра прерывалась из-за воздушной тревоги, однако после возобновления матча Колос не смог переломить ход равной борьбы.

УПЛ. 29-й тур

Колос – Оболонь – 0:2

Голы: Волохатый, 4, Жовтенко, 29

Благодаря этой победе Оболонь набрала 31 очко и поднялась на 11-е место в турнирной таблице УПЛ. Колос с 46 баллами остается на седьмом месте.

