Голы Волохатого и Жовтенка принесли Оболони победу над Колосом
Киевляне решили судьбу противостояния в первом тайме благодаря двум забитым мячам
около 2 часов назад
В выездном поединке 29-го тура Украинской Премьер-лиги киевская Оболонь победила ковальский Колос.
Пивовары обеспечили себе результат еще в первой половине встречи — на 4-й минуте счет открыл Роман Волохатый, а затем преимущество киевлян удвоил защитник Александр Жовтенко, который первым сориентировался в штрафной площади после розыгрыша стандарта.
Во втором тайме игра прерывалась из-за воздушной тревоги, однако после возобновления матча Колос не смог переломить ход равной борьбы.
УПЛ. 29-й тур
Колос – Оболонь – 0:2
Голы: Волохатый, 4, Жовтенко, 29
Благодаря этой победе Оболонь набрала 31 очко и поднялась на 11-е место в турнирной таблице УПЛ. Колос с 46 баллами остается на седьмом месте.
Пять забитых мячей и две воздушные тревоги. Шахтер обыграл Кривбасс в матче УПЛ.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться