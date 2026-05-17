Денис Седашов

В выездном матче 29-го тура УПЛ донецкий Шахтер победил криворожский Кривбасс.

Поединок дважды прерывался из-за воздушных тревог — перед стартовым свистком и в середине первого тайма. После второго возобновления игры подопечные Арды Турана забили дважды в конце половины встречи — отличились Лассина Траоре и Проспер Обах.

После перерыва Глейкер Мендоса отыграл один гол, но через несколько минут Обах оформил дубль. В конце встречи Ярослав Шевченко снова сократил отставание хозяев, однако сравнять счет игроки Кривбасса не смогли.

УПЛ, 29-й тур

Кривбасс – Шахтер – 2:3

Голы: Мендоса, 58, Шевченко, 87 – Траоре, 41, Обах, 45, 68

Шахтер возглавляет турнирную таблицу. Кривбасс остается на шестой позиции.

